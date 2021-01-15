Версія українською
$ 28,06
33,99

Жена Месси учится драться: смотрите, как мать троих детей нападает на тренера

15 января, 20:00

Елена Павлова

Антонелла Рокуццо поделилась видео одной из тренировок

Жена звезды "Барселоны" Антонелла Рокуццо решила заняться боксом. Вторая половинка Лионеля Месси берет частные уроки с конца 2020 года и решила поделиться своими успехами в сториз Instagram. На видео 32-летняя аргентинка отрабатывает удары с тренером. Ранее супруга Месси завела дома нового члена семьи.

"Начала тренировки месяц назад и все еще учусь. Очень довольна занятиями", – подписала видео Антонелла.

Жена Месси Антонелла Роккуццо занимается боксом Видео: Instagram

Напомним, что аргентинцы Месси и Роккуццо являются друзьями детства и поженились в июле 2017 года. Сейчас пара воспитывает троих сыновей – Тьяго, Чиро и Матео. А в канун Рождества жена Месси показала фото с четырьмя мужчинами в красном.

Ранее мы также писали, что невеста Роналду поставила сердечко под постом супруги Месси. Пока Лионель и Криштиану выясняют, кто из них круче на поле, возлюбленные звезд мило переписываются в Instagram.

Смотрите, как Месси играл против "Динамо"

Новости на эту же тему:
жена бокс тренировка Лионель Месси Антонелла Роккуццо

Реклама

Новости партнеров

Приходил в себя: постаревший Басков вызвал недоумение фанатов
Вітренко жорстко відповів на критику за премію у 4 млн доларів
Як виглядає найкрасивіша жінка світу за версією чоловіків