Жена Романа Яремчука засветила свою красоту. Пока муж далеко

Среди вторых половинок футболистов сборной Украины набирает силу движение под названием "Оторвись, пока мужа нет дома". Например, жена Малиновского пожаловалась на дорогой курорт: Роксана отдыхает на Мальдивах. А вот супруга Романа Яремчука увлеклась своими модельными фото.

Сегодня днем Кристина показала свой новый образ – в цветном и черно-белом варианте. Девушка-модель сверкнула своей фигурой и прекрасными ногами, заслужив восторженные отклики поклонников: "Что за богиня?", "Wow", "Мама мия" и т. д. Нашел время для любимой и футболист, поставив под фото пять (!) сердечек.

Недавно жена украинского форварда в купальнике прислонилась к пальме.

Напомним, летом 2019 года Кристина родила сына, однако это не мешает ей снова пребывать в прекрасной форме.

Тем временем, форвард сборной и бельгийского "Гента" тренируется в Киеве в лагере команды. Завтра "сине-желтые" сыграют на "Олимпийском" с соперниками из Казахстана.

Ранее супруга Яремчука расстегнула пиджак на голом теле.

Вспомним, как Роман Яремчук забивал за сборную немцам: