Жена Ротаня показала фото в купальнике с влиятельным кумом

Рядом с Кристиной – нынешний первый вице-президент УАФ Костюченко

Жена бывшего игрока "Динамо" и "Днепра", а ныне главного тренера молодежной сборной Украины Руслана Ротаня Кристина поделилась архивным фото в купальнике, на котором она запечатлена в компании влиятельного кума.

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"Крещение, 2012 год... В этот день я стала крестной мамой. На фото два кума", – написала у себя в Instagram Кристина Ротань

На вопрос одного из подписчиков: "Кри, это Костюченко?", девушка ответила: "Все верно".

Так Вадим Костюченко выглядит сейчас

Отметим, что сейчас 49-летний Вадим Костюченко является первым вице-президентом в Украинский ассоциации футбола. Ранее он работал вице-президентом "Динамо", а также был главой Деснянской райадминистрации в столице.

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Напомним, недавно разразился крупный скандал. "Вскрыли мою ячейку в ПриватБанке. Треть денег испарилась", – пожаловался в соцсетях Ротань.

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