Жена самого дорогого украинского легионера похвасталась своими формами до родов

Супруга самого дорогого украинского футболиста-легионера Руслана Малиновского, которого аналитики Transfermarkt оценивают в 21 млн евро, поделилась с фолловерами соблазнительным фото в бикини на пальме.
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Роксана Малиновская дала понять, что снимок сделан еще до рождения дочки Оливии, появившейся на свет в ноябре 2019-го.
"Воспоминания... Доминикана. Сейчас даже представить сложно, что мы когда-то отдыхали лишь вдвоем", – написала в Instagram Роксана Малиновская
На комментарий одного из подписчиков – "Вы тоже не понимали, как и мы с женой, что жить вдвоем скучно" – Роксана Малиновская отреагировала:
"Вы правы, что скучно. Одно и то же изо дня в день, хоть и вдвоем тоже очень хорошо, но не то. Сейчас наша жизнь имеет смысл. Но мы это понимали, просто с нашим переездным образом жизни было всегда страшно..."
Роксана не закончила фразу, но, видимо, имела в виду – страшно родить.
Отметим, что на днях Руслан Малиновский забил шикарный гол за "Аталанту", поспособствовав выездной победе в чемпионате Италии над "Сампдорией" 2:0.
Смотрите, как после матчей Малиновского встречает дома дочка Оливия
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