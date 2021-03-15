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Фото-огонь от жены Степаненко! Игриво разлеглась в ванной на чужом юбилеи

15 марта, 19:57

Андрей Трофимов

Сергей Кривцов громко празднует свой день рождения

Сегодня защитник донецкого "Шахтера" Сергей Кривцов празднует 30-летие. И судя по фото в Instagram его друзей, праздник уже в полном разгаре. Так, жена полузащитника "Шахтера" Тараса Степаненко уже выложила снимок из ванной. Ранее Степаненко показала, как нервно выглядит жена футболиста после каникул в школе.

Судя по нарядам гостей и обстановке, юбилей Кривцов организовал в ярких кислотных цветах.

Ранее футболист "Шахтера" в день рождения посмеялся над собой и подколол соперника. Уроженец Запорожья с юмором подошел к 30-летию и выложил на своей страничке в соцсетях ролик с детской фотографией.

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Также мы писали, что футболист "Шахтера" показал, кто ему снится: "То Лукаку, то жена".

Напомним, в четверг чемпион Украины сыграет ответный матч против "Ромы" в 1/8 финала Лиги Европы.

Вспомним, как Сергей Кривцов забивал в ворота польского "Леха"

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