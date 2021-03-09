Жена тренера сборной Украины "кайфует" на Карибах

От зимы, которая даже весной не покидает Украину, жена тренера молодежной сборной Украины Руслана Ротаня Кристина сбежала в Канкун – тропический "рай" побережья Мексики на Карибском море.

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Сразу после прибытия в этот край девушка пожелала сама себе "кайфового отдыха". И, похоже, именно таким он и получается. В Канкуне Кристина Ротань рассекает волны на яхте под песню "Ляписа Трубецкого" "В платье белом" и принимает солнечные ванны, не забывая "подбрасывать лето" в ленту своим подписчикам в Instagram.

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Напомним, недавно жена экс-динамовца Ротаня зависла в шпагате. Смотрите, что умеет Кристина!

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