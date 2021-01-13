Жена Усика поделилась новыми чувственными фото

Жена украинского супертяжа Александра Усика Катерина поделилась со своими поклонниками в соцсетях новым образом. Жгучая брюнетка, надев белую шубу, превратилась в Снегурочку.
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При этом местом для сьемок супруга боксера выбрала Киевское море, пишет XSport.
Интересно, что в начале нового года жена Усика поделилась более откровенными фото. Тогда Катерина предстала в коротком ярком фиолетовом платье с широким декольте, из-под которого просматривается гламурное белье.
А еще на одной фотографии Екатерина Усик сложила губки бантиком и послала фолловерам воздушный поцелуй.
Напомним, Александр Усик женат с 2009 года, у него и Катерины – трое детей: старшая – дочь Лиза, сыновья Кирилл и Михаил.
Кстати, ранее Усик рассказывал, что на его жену засматриваются другие парни. "Я часто испытываю ревность, когда вижу, как молодые люди смотрят на мою супругу", – признается боксер.
А еще Усик недоумевает: "Знаете, что очень сильно не нравится в наших девушках? То, что дома они ходят в халате, а когда идут в магазин, одевают самое лучшее, что у них есть. Почему вы в магазин не идете в халате, а перед мужиком не одеваете лучшее, что есть, чтобы покрасоваться?".