Жены игроков "Динамо" и "Шахтера" устроили детям совместный спуск с горки

Анна Сидорчук и Юлия Кривцова дали возможность своей малышне выпустить пар

Пока капитан "Динамо" Сергей Сидорчук с командой готовится к весенней части сезона в Турции, его дети приняли участие в зимних мини-олимпийских играх в Киеве.

"Динамо" – ЦСКА: онлайн-трансляция матча

Горку для спуска долго искать не пришлось – катались по склончику практически с парадного многоэтажки. Кто – на тарелке, а кто – просто на комбинезоне.

Компанию супруге Сергея Сидорчука Анне и их детям на прогулке составили жена "горняка" Сергея Кривцова Юлия со своей малышней. Как мы писали, Сидорчуки и Кривцовы дружат семьями уже много лет.

Спуск с горки Видео: Instagram

Напомним, что капитан "Динамо" Сергей Сидорчук и его жена Анна воспитывают пятилетнюю дочку Киру и трехлетних двойняшек – Никиту и Николь. Поженилась пара в декабре 2014-го в родном для них Запорожье.

Реклама

Трое детей – и в семье Сергея и Юлии Кривцовых.

Читайте также: Поближе к семье! Лидера "Динамо" с истекающим контрактом снова позвали в США

Напомним, во время отпуска на Мальдивах жена капитана "Динамо" поразила стойкой на голове.

Смотрите, как "Шахтер" играл с "Динамо" в первой части сезона