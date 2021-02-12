Жесткий локдаун прогнал болельщиков с трибун Australian Open в Мельбурне

Карантинные ограничения в штате Виктория продлятся до 18 февраля, а зрителям вернут деньги

Организаторы Australian Open-2021, который 8 февраля стартовал в Мельбурне, продолжат первый теннисный турнир "Большого шлема" в нынешнем году без болельщиков. Об этом они сообщили на официальном сайте соревнований. Ранее звездному Надалю показали средний палец во время матча.

Причиной отказа от зрителей на трибунах стал пятидневный локдаун в регионе. Ранее правительство штата Виктория, куда входит Мельбурн, объявило о пятидневной изоляции, которая начинается с 12 февраля в 23:59 по местному времени. Сессии Открытого чемпионата Австралии продолжатся, как и планировалось, с действующими протоколами безопасности.

Зрители на трибунах в Мельбурне / Фото: Reuters

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В заявлении отмечается, что для болельщиков, у которых есть билеты на сеансы с 13 по 18 февраля, организуют полный возврат средств. А турнир заканчивается 21-го.

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Накануне в Австралии украинка Свитолина разгромила звезду из США и вышла на экс-россиянку.

Ранее мы также писали, что на чемпионате мира по биатлону в Словении ждут зрителей на трибунах.

Украинские теннисисты ужинают в Мельбурне Видео: Instagram