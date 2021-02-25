Жирная точка "Шахтера"! "Горняки" – в 1/8 финала Лиги Европы

"Шахтер" – в 1/8 финала Лиги Европы. Донецкий клуб по сумме двух матчей прошел "Маккаби" из Тель-Авива. Сегодня был сыгран ответный поединок в Киеве. Мы вели онлайн-трансляцию матча "Шахтер" – "Маккаби".

Неделю назад "горняки" в гостях обеспечили себе комфортный перевес – 2:0. Но израильтяне в Украину приехали не отбывать номер.

Матч вышел очень интересным и боевым. Сначала "Шахтер" опасно действовал. Можем вспомнить быструю контратаку 3 в 2, которую завершил неточным ударом Додо. Потом Матвиенко на добивании запустил мяч на трибуны. Затем Марлос не реализовал шикарный момент.

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Выдержав стартовый натиск, "Маккаби" пошел вперед. И заставил поработать Трубина. Голкипер "Шахтера" сначала среагировал на удар Бен Хаима. Потом не дал забросить себе за спину "сухой лист" с углового. А далее Трубину помогли перекладина и штанга.

Первый тайм без голов. А как только началась вторая половина игры – гости забили. Но рефери усмотрел фол в атаке и отменил взятие ворот.

Все было решено на 67-й минуте. Тете сбили в штрафной и Мораес четко пробил с "точки".

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"Шахтер" – "Маккаби" – 1:0

Гол: Мораес (67, пен.)

"Шахтер": Трубин, Додо, Витао (Корниенко, 78), Кривцов, Матвиенко, Майкон, Алан Патрик, Соломон (Тете, 46), Марлос (Маркос Антонио, 46), Тайсон (Коноплянка, 78), Мораес (Фернандо, 78).

"Маккаби": Тененбаум, Саборит, Глазер, Тиби, Жеральдеш, Луис Эрнандес, Голаса (Дан, 77), Перец, Хозец (Рикан, 77), Бен Хаим (Герреро, 68), Пешич (Блэкман, 68).

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится в пятницу, 26 февраля, в Ньоне, в 14:00 по киевскому времени. Тут уже нет разделения на сеяных и несеяных, клубы из одной страны могут встретиться друг с другом. Первые матчи будут сыграны 11 марта, ответные – 18 марта.