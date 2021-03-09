Кот может изменить теннис: спортсмены просят животных для психологической поддержки

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич, которая является 12-й ракеткой мира, показала, как релаксирует после победы над россиянкой Вероникой Кудерметовой на старте турнира в Дубае – 6:4, 5:7, 6:4. Отдых спортсменки скрашивает кот. Ранее возрастная россиянка Кузнецова выбила Свитолину.
"Психотерапия после сложного трехсетовика, когда идет третий подряд месяц жизни в пузырях и отелях. Нужно, чтобы животные были с нами в качестве психологической поддержки на каждом турнире", – подписала Бенчич фото в Instagram
Французская теннисистка Ализе Корне также в восторге от идеи с животными: "Это, вообще-то, отличная идея".
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А тренер Кристиан Захалка предупредил: "Будь осторожнее: он ластился ко мне два дня, а вчера сильно поцарапал".
Мы также писали, что теннисистка-миллионерша пожаловалась на скромные заработки на корте.
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