Жуткая травма ребенка: юному хоккеисту сломали позвоночник

Хоккейный поединок Кубка Москвы между детскими командами ЦХМ и "Пингвины" (возраст до 10 лет) завершился ужасной травмой юного игрока.

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В первом периоде один из хоккеистов "Пингвинов" после силового приема влетел в борт и остался лежать на льду. Мальчик получил перелом 7-го и 8-го шейных позвонков, в результате чего пробыл почти сутки в коме.

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Ранее мы рассказывали, что босс мирового хоккея забанил "Катюшу". России придется искать новый гимн на чемпионат мира, который пройдет в Риге.