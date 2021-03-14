Жуткая травма в MMA: бойцу попали в глаз пальцем. Зрители кричали от ужаса

Главный поединок турнира UFC FIGHT NIGHT 187 был досрочно остановлен после жуткой травмы одного из бойцов. Леон Эдвардс во втором раунде набросился на Белала Мухаммеда и пальцем ткнул ему прямо в глаз.

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Мухаммед сразу же упал на канвас и закричал от боли. "О, Боже мой", – выкрикнул знаменитый бывший боец MMA Даниэль Кормье, не сумевший сдержать эмоции.

В это время Белал качался по полу и кричал от боли. Врач с трудом смог успокоить бойца, чтобы осмотреть рану. Когда он спросил бойца, что он видит, посветив ему фонариком в глаз, тот ответил: "Я ничего не вижу".

Впрочем, через несколько минут Мухаммед успокоился и даже обнялся с соперником, который просил у него прощения. Добавим, что результат поединка был аннулирован.

В этот момент камеры запечатлели рану бойца, которая представляла из себя большую красную опухшую шишку под его правым глазом, он был полностью залит кровью, стекавшей по щеке, описывает картину sportscasting.com.

Немного позже Мухаммед успокоил своих фанатов, сообщив, что с глазом все в порядке и вскоре он вернется в октагон.

"Мое сердце разбито, мой первый main event закончился так, но Боги лучшие из организаторов. Мне очень жаль болельщиков и UFC. Вы заслужили полноценный бой... Мое зрение возвращается и глаз не поврежден. Я вернусь и хочу снова встретиться с Леоном Эдвардсом", – написал боец в Twitter.

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