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Жуткий перелом в чемпионате Украины: "Олимпик" озвучил сроки возвращения игрока

2 марта, 12:27

Олег Люлька

В этом сезоне защитник Евгений Цымбалюк донецкой команде уже не поможет

В донецком "Олимпике" рассказали о последствиях жуткой травмы, которую 24-летний защитник команды Евгений Цымбалюк схлопотал на выходных в ужгородском матче с "Минаем" (1:2). Напомним, в игровом столкновении с Антоном Шиндером Цымбалюк получил перелом ноги, с поля его увозила скорая.

"У Цымбалюка перелом лодыжки с разрывом связок. Постоперационный период займет три месяца, а затем еще будет реабилитация, – рассказал каналам "Футбол 1/2/3" президент "Олимпика" Владислав Гельзин. – Мы поддержали футболиста, заверили, что клуб берет на себя все расходы. Сделаем все, чтобы он как можно скорее вернулся к нам в состав. Мы на него рассчитываем, он очень порядочный и добросовестный парень"

Смотрите видео травмы Цымбалюка

Напомним, поединок с "Минаем", проигранный "Олимпиком", был первым для дончан под руководством нового тренера Юрия Калитвинцева. На этом посту он сменил Игоря Климовского.

Несмотря на поражение, в первой же игре у руля "Олимпика" Калитвинцев установил рекорд.

Обзор матча "Минай" – "Олимпик" (2:1)

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