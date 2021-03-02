Зина – на арене цирка: "Манчестер Сити" поразил трюк украинца

В последние недели украинец Александр Зинченко стабильно играет в основном составе "Манчестер Сити". Команда уверенно лидирует в чемпионате Англии, а наш соотечественник играет в ней важную роль. Кроме того, в клубе заметили другие способности Зины.
Тем временем, "Манчестер Сити" нашел замену для Зинченко в команде Малиновского.
На официальной страничке клуба в Instagram показали, как Александр уверенно обращается с мячом и носит его даже на голове. При этом ролик сопроводили музыкой, под которую на арене цирка выполняют эффектные трюки.
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Вспомним, как Александр бил в штангу в матче Германия – Украина:
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