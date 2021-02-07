Зинченко – чемпион! "МанСити" разгромил "Ливерпуль" в "золотом" матче

"Горожане" уничтожили конкурента на его поле – 4:1! Теперь догнать команду украинца уже практически нереально

"Манчестер Сити" разгромил на выезде "Ливерпуль" 4:1 в воскресном поединке английской Премьер-лиги, который аналитики называли игрой за чемпионство. Весь матч в составе победителей отыграл украинец Александр Зинченко.

Виновником поражения "Ливерпуля" стал бразильский голкипер мерсисайдцев Алисон, который при счете 1:1 на 73-й минуте выбил мяч в ноги соперника, что привело к голу Гюндогана в пустые ворота хозяев.

То же повторилось спустя шесть минут – опять эпический фейл Алисона, только в пустые ворота "Ливерпуля" забивал уже Стерлинг.

Роковые ошибки вратаря "Ливерпуля" позволили "Манчестер Сити" впервые победить на "Энфилде" с 2003 года. Безвыигрышная серия "горожан" на этом легендарном стадионе длилась 19 матчей.

Теперь команда Зинченко на 10 очков опережает "Ливерпуль", имея еще и одну игру в запасе. Таким образом, команде Юргена Клоппа впору попрощаться с надеждами на чемпионский титул. Догнать "МанСити" еще попытаются "МЮ" и "Лестер". Но их шансы невысоки.

По большому счету "Манчестер Сити" уже может принимать поздравления с титулом.

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Зинченко и "Манчестер Сити" / Фото: Reuters

"Ливерпуль" – "Манчестер Сити" – 1:4

Голы: Салах, 63 (пенальти) – Гюндоган, 49, 73, Стерлинг, 76, Фоден, 83

На 37-й минуте Гюндоган ("Манчестер Сити") не реализовал пенальти (выше ворот)

"Ливерпуль": Алисон – Александер-Арнольд, Фабиньо, Хендерсон, Робертсон (Цимикас, 85) – Тиаго (Шакири, 69), Вейналдум, Джонс (Милнер, 68) – Салах, Фирмино, Мане

"Манчестер Сити": Эдерсон – Канселу, Стоунз, Диаш, Зинченко – Б. Силва, Родри, Гюндоган – Марез (Габриэль Жезус, 72), Стерлинг, Фоден

Предупреждения: Тиаго, Фабиньо – Диаш

Ранее мы писали, что Александр Зинченко станет чемпионом Англии! Так решил суперкомпьютер.