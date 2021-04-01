Зинченко чуть не раздавил на машине утку! Видео взорвало соцсети

В последние дни все норовят перейти дорогу Александру – то птица, то сборные Финляндии и Казахстана

Манчестер Сити опубликовал забавное видео с участием Александра Зинченко. Подъезжая к клубной базе на своем авто, капитан сборной Украины едва не раздавил утку.

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Зинченко вовремя остановился, позволив птице отскочить, после чего укоризненно на нее посмотрел – дескать, переходит дорогу в неположенном месте – и поехал дальше.

"Самая популярная утка в мире – сегодня", "Под уткой подразумевается Ливерпуль?" – пишут в комментариях под видео, обнародованном в Instagram МанСити, фанаты "горожан"

Кстати, ранее жена Александра Зинченко Влада Седан рассказывала, что они в Манчестере делят с мужем одну машину на двоих. "Игра с огнем: ему нужно быть через полчаса на базе, а я только еду с базы домой, а по пути светофоры красные", – рассказывала Влада.

Отметим, что в последние дни дорогу Зинченко перешла не только утка, но и Финляндия с Казахстаном, с которым сборная Украины сыграла вничью 1:1, усложнив себе задачу выхода на ЧМ-2022.