Версія українською
$ 27,82
32,63

Зинченко чуть не раздавил на машине утку! Видео взорвало соцсети

1 апреля, 12:06

Олег Люлька

В последние дни все норовят перейти дорогу Александру – то птица, то сборные Финляндии и Казахстана

Манчестер Сити опубликовал забавное видео с участием Александра Зинченко. Подъезжая к клубной базе на своем авто, капитан сборной Украины едва не раздавил утку.

Читайте также: Зинченко резко ответил жене на вопрос о признании его лучшим игроком матча с Казахстаном

Зинченко вовремя остановился, позволив птице отскочить, после чего укоризненно на нее посмотрел – дескать, переходит дорогу в неположенном месте – и поехал дальше.

Manchester City (@mancity)

"Самая популярная утка в мире – сегодня", "Под уткой подразумевается Ливерпуль?" – пишут в комментариях под видео, обнародованном в Instagram МанСити, фанаты "горожан"

Кстати, ранее жена Александра Зинченко Влада Седан рассказывала, что они в Манчестере делят с мужем одну машину на двоих. "Игра с огнем: ему нужно быть через полчаса на базе, а я только еду с базы домой, а по пути светофоры красные", – рассказывала Влада.

Отметим, что в последние дни дорогу Зинченко перешла не только утка, но и Финляндия с Казахстаном, с которым сборная Украины сыграла вничью 1:1, усложнив себе задачу выхода на ЧМ-2022.

Новости на эту же тему:

В этой команде есть лучшие? Статистики матча Украина – Казахстан назвали разных лауреатов Зинченко резко ответил жене на вопрос о признании его лучшим игроком матча с Казахстаном "Мурашки по коже": Зинченко – о капитанстве в матче-сенсации Франция – Украина Битва капитанов: Зинченко VS Льорис – у кого круче жена
чемпионат Англии Манчестер Сити утка Александр Зинченко

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама