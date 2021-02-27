Зинченко обыграл Ярмоленко в "украинском" дерби АПЛ

Правда, из-за травмы Ярмоленко не было даже в заявке на игру. А в активе Зинченко – предголевой пас

В субботу, 27 февраля, в чемпионате Англии состоялось "украинское" дерби. "Манчестер Сити", за который выступает Александр Зинченко, на своем поле со счетом 2:1 выиграл у "Вест Хэма", самым высокооплачиваемым игроком которого является Андрей Ярмоленко.

Правда, Ярмоленко даже не попал в заявку "Вест Хэма" на этот матч. По словам наставника "молотобойцев", Андрей продолжает восстанавливаться после травмы медиальной связки колена.

А вот Зинченко вышел в стартовом составе "Манчестер Сити" и отыграл весь поединок. При этом Александр поучаствовал в кобминации, которая привела к победному мячу в ворота "Вест Хэма".

На 68-й минуте Зинченко отдал предголевой пас на Мареза, который сбросил под удар Стоунзу, и центральный защитник "горожан" сходу вколотил мяч в сетку!

Зинченко и Стоунз / Фото: Reuters

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Стоит отметить, что "Вест Хэм" свой гол хозяевам забил в эпизоде, когда после флангового прострела мяч прошел между ног у Зинченко.

"Манчестер Сити" – "Вест Хэм" – 2:1

Голы: Диаш, 30, Стоунз, 68 – Антонио, 43

"Манчестер Сити": Эдерсон – Уокер, Диаш, Стоунз, Зинченко – де Брюйне, Фернандиньо, Гюндоган (Родри, 89) – Марез, Агуэро (Габриэль Жезус, 61), Торрес (Фоден, 64)

"Вест Хэм": Рандольф – Диоп, Доусон, Крессвелл – Цоуфал, Соучек, Райс, Джонсон (Бенрахма, 84) – Форнальс, Лингард — Антонио (Боуэн, 84)

Предупреждения: Фернандиньо – Джонсон

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Эта победа, добытая благодаря голам двух центрбеков, помогла "МанСити" закрепиться на первой строчке турнирной таблицы АПЛ. С 62 очками команда Гвардиолы на 13 пунктов опережает "МЮ" и "Лестер", имеющих игру в запасе. "Вест Хэм" с 45 баллами остается пока четвертым.

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