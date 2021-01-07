Зинченко отпраздновал победу "МанСити" над "МЮ" с Фернандиньо

В среду около полуночи "МанСити" обыграл "МЮ" и вышел в финал Кубка лиги. Принял участие в дерби и украинец Александр Зинченко, который второй матч подряд начал в стартовом составе. 24-летний футболист отыграл на левом фланге обороны весь матч.

Уже ночью Зина выложил на своей страничке в Instagram эмоциональную фотографию, на которой празднует успех с еще одним бывшим игроком "Шахтера" – бразильцем Фернандиньо. 35-летний полузащитник забил за "Манчестер Сити" впервые с осени 2018 года. "Еще один шаг", – подписал Александр кадр с Ферной.

Соперником "горожан" по финальному поединку будет "Тоттенхэм". Напомним, в прошлом году "МанСити" выиграл Кубок лиги, обыграв "Астон Виллу". После вчерашней игру аналитики выставили Зинченко довольно невысокую оценку – по сравнению с другими партнерами. Впрочем, у "Манчестер Юнайтед" лишь один игрок получил более высокий бал, чем украинец, – защитник Гарри Магуайр.

Следующий матч в Премьер-лиге "Манчестер Сити" проведет 13 января против аутсайдеров из "Брайтона". А на днях Зинченко возле мусорника "обстрелял" жену снежками.

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