Зинченко расстроил Моуринью: "МанСити" разбил "шпоры" и рвется к титулу

В составе "горожан" дублем отметился Гюндоган, забив даже с передачи голкипера

"Манчестер Сити" стал еще на один шаг ближе к чемпионству в Премьер-лиге, разгромив в 24-м туре "Тоттенхэм" – 3:0. Как ни надеялся Жозе Моуринью, "шпоры" не смогли реабилитироваться за поражение в Кубке Англии и отобрать очки у "горожан". Ранее Зинченко со скамейки запасных смотрел, как "МанСити" вошел в историю.

Счет на 23-й минуте матча открыл полузащитник хозяев Родриго Эрнандес, реализовав пенальти. На 50-й минуте "горожане" увеличили преимущество после того, как Илкай Гюндоган переиграл Уго Льориса. А на 66-й минуте Гюндоган оформил дубль, воспользовавшись передачей от ворот своего вратаря Эдерсона.

Жозе Моуринью успокаивает Эрика Дайера / Фото: Reuters

Это 11-я кряду победа "МанСити" в матчах АПЛ. А украинский защитник Александр Зинченко вышел в стартовом составе и отыграл весь поединок, не позволив поразить свои ворота.



Фото Reuters

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После 24-го тура "Манчестер Сити" продолжает возглавлять турнирную таблицу в Англии, опережая на 7 очков "Лестер" и на 8 – "Манчестер Юнайтед". Но команда Гвардиолы сыграла на один матч меньше "Лис".

Ранее мы писали, что мошенник незаметно потратил 6 миллионов со счета футболиста "МанСити".

Смотрите, как "МанСити" играл в Лиге чемпионов