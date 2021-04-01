Зинченко резко ответил жене на вопрос о признании его лучшим игроком матча с Казахстаном

По словам Александра, эта награда для него не значит ровным счетом ничего

Капитан сборной Украины Александр Зинченко резко высказался о признании его лучшим игроком матча с Казахстаном по результатам онлайн-опроса болельщиков. Напомним, Украина сыграла с Казахстаном вничью 1:1, ведя по ходу встречи 1:0. Ранее со счетом 1:1 завершились наши поединки с Францией и Финляндией.

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На вопрос своей жены, журналистки каналов "Футбол 1/2/3" Влады Седан, в эфире программы "Головна команда", что для него значит награда лучшего игрока матча с Казахстаном, Александр Зинченко ответил: "Безусловно, ничего".

"Потому что внутри опустошение. Результат неудовлетворительный. Три очка в трех матчах – мы должны были выжимать максимум"

"Нужно было доводить игру с Казахстаном до конца еще в первом тайме, забить несколько мячей и просто контролировать матч. Надеюсь, будем делать правильные выводы и двигаться дальше", – добавил Зинченко

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После трех матчей Украина занимает второе место в своей группе отбора к ЧМ-2022. Следующая игра команды Шевченко в квалификации пройдет уже после летнего Евро, 1 сентября, на поле Казахстана.

Отметим, что победители групп напрямую выйдут на ЧМ-2022, обладателей вторых мест ждет плей-офф.

Обзор матча Украина – Казахстан (1:1)