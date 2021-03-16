Во вторник состоялись еще два повторных матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Ожидаемыми победами фаворитов завершились оба поединка плей-офф 16 марта. "Манчестер Сити" второй раз подряд обыграл в венгерском Будапеште немецкую "Боруссию" из Менхенгладбаха со счетом 2:0. Украинец Александр Зинченко вышел на позицию левого защитника на 63-й минуте. При этом, статистики зафиксировали примечательный факт: команда Гвардиолы забивает 100 мячей за год 12 сезонов подряд.

Смотрите лучшие моменты первого тайма, в котором Кевин де Брюйне и Илкай Гюндоган уже за 18 минут решили исход противостояния.

В это же время "Аталанта" украинского полузащитника Руслана Малиновского не смогла на равных противостоять "Реалу" в Мадриде и после домашнего поражения 0:1 уступила и в Испании – 1:3. В первом тайме счет на 34-й минуте открыл Карим Бензема.

На 60-й минуте Серхио Рамос реализовал пенальти и снял все вопросы.

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Правда, колумбиец Луис Муриэль на 84-й минуте один гол отыграл.

Но очень быстро Асенсио восстановил преимущество команды Зинедина Зидана в два гола.

Напомним, кто уже вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, а кто еще играет в 1/8 финала.