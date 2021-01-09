Зинченко с риском для жизни запустил салют у себя под домом (видео)

Супруга футболиста "Манчестер Сити" сравнила своего мужа с главным героем фильма "Один дома"

Супруга украинского легионера "Манчестер Сити" Александра Зинченко Влада показала в своих историях в Instagram, как ее муж запускает салют возле их дома. 24-летний футболист поджог содержимое баночки и со всей скорости рванул в помещение, из которого за происходящим через окно уже наблюдала его жена. Тем временем за спиной у Александра ввысь взмыли огни.

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Зинченко запускает салют Видео: v.lada_sedan/instagram

При этом Влада сравнила Александра Зинченко с главным героем фильма "Один дома".

"Кто для меня настоящий мужчина? Вот он, – подписала это видео Влада Зинченко. – Тот, кто делает суперсюрпризы и говорит: "Иди снимай, сейчас будет салют". И убегает, как Кевин Маккаллистер. PS. Но самое главное – это же старание".

Александр Зинченко и Влада Седан / Фото: Instagram

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Отметим, что Александр Зинченко пренебрег советами специалистов по чрезвычайным ситуациям, которые настоятельно рекомендуют, зажигая салют, не наклоняться над ним.

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