Зинченко стал лучшим игроком матча "МанСити" – "Вест Хэм" по интересному показателю

Александр Зинченко занял первое место по владению мячом среди 27 футболистов, участвовавших в субботнем матче АПЛ "Манчестер Сити" – "Вест Хэм".
Напомним, "МанСити" обыграл "Вест Хэм" 2:1 благодаря предголевому пасу Зинченко. Правда, встретиться на поле с Андреем Ярмоленко ему не удалось, так как тот пропускал поединок из-за травмы.
Так вот, на долю Зинченко в этом матче пришлось 9,3% владения мячом игроками обеих команд – это связано с тем, что моментами Александр выполнял в этом поединке свою любимую роль плеймейкера.
При этом из 97 передач в исполнении украинца точными оказались 88, сообщает WhoScored.
Лидеры по владению мячом в матче "МанСити" – "Вест Хэм" (2:1)
- Зинченко ("МанСити") – 9.3%
- Уокер ("МанСити") – 7.9%
- Фернандиньо ("МанСити") – 7.8%
- Рубен Диаш ("МанСити") – 7.1%
- Стоунз ("МанСити") – 6.7%
Кстати, сам Зинченко, комментируя победу над "Вест Хэмом" у себя в Instagram, отметил: "Важные три очка против неуступчивого оппонента. Но мы не считаем очки. Мы идем вперед".
С 62 очками "Манчестер Сити" уверенно лидирует в чемпионате Англии, на 13 пунктов опережая "МЮ" и "Лестер", имеющих игру в запасе. "Вест Хэм" с 45 баллами пока четвертый.
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