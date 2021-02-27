Зинченко стал лучшим игроком матча "МанСити" – "Вест Хэм" по интересному показателю

Украинец больше всех владел мячом среди 27 футболистов на поле

Александр Зинченко занял первое место по владению мячом среди 27 футболистов, участвовавших в субботнем матче АПЛ "Манчестер Сити" – "Вест Хэм".

Напомним, "МанСити" обыграл "Вест Хэм" 2:1 благодаря предголевому пасу Зинченко. Правда, встретиться на поле с Андреем Ярмоленко ему не удалось, так как тот пропускал поединок из-за травмы.

Так вот, на долю Зинченко в этом матче пришлось 9,3% владения мячом игроками обеих команд – это связано с тем, что моментами Александр выполнял в этом поединке свою любимую роль плеймейкера.

При этом из 97 передач в исполнении украинца точными оказались 88, сообщает WhoScored.

Лидеры по владению мячом в матче "МанСити" – "Вест Хэм" (2:1)

Зинченко ("МанСити") – 9.3%

Уокер ("МанСити") – 7.9%

Фернандиньо ("МанСити") – 7.8%

Рубен Диаш ("МанСити") – 7.1%

Стоунз ("МанСити") – 6.7%

Зинченко и Стоунз, Манчестер Сити / Фото: Reuters

Кстати, сам Зинченко, комментируя победу над "Вест Хэмом" у себя в Instagram, отметил: "Важные три очка против неуступчивого оппонента. Но мы не считаем очки. Мы идем вперед".

С 62 очками "Манчестер Сити" уверенно лидирует в чемпионате Англии, на 13 пунктов опережая "МЮ" и "Лестер", имеющих игру в запасе. "Вест Хэм" с 45 баллами пока четвертый.

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