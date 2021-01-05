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Зинченко возле мусорника "обстрелял" жену снежками. Влада выругалась матом (видео)

5 января, 10:59

Олег Люлька

Видео нешуточных страстей в семье украинского футболиста "Манчестер Сити"

Супруга украинского футболиста "Манчестер Сити" Александра Зинченко Влада позабавила своих фолловеров домашним видео, показав, как они с мужем развлекаются игрой с снежки.

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Во время общения с подписчиками в Instagram Владе поступил вопрос: "Тевес говорил, что Манчестер – скучный город. А что скажешь ты?".

"Нам никогда не будет скучно. Мы в любом городе найдем себе развлечение", – ответила Влада, в качестве подтверждения своих слов опубликовав видео, на котором Александр Зинченко, стоя неподалеку от мусорных контейнеров, лепит снежок и потом бросает им в жену

Владе удалось увернуться, и снежок угодил в их машину. При этом из уст возмущенной девушки вырвалось отнюдь не литературное слово.

"За мат – сори. Из песни слов не выбросишь", – извиняется Влада

Осторожно, присутствует ненормативная лексика!

Зинченко и его жена Влада Видео: v.lada_sedan/instagram

Напомним, футболист Александр Зинченко и журналистка Влада Седан тайно поженились еще весной, во время карантина, а свадьбу сыграли в августе.

При этом накануне Влада Зинченко эмоционально отреагировала на вопрос: "Когда детки?", опубликовав в качестве ответа смайлик со взорванным мозгом.

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Манчестер Сити Александр Зинченко WAGs Влада Седан

Источник: Сегодня|Спорт

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