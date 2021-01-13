Зинченко вышел в основе – "МанСити" победил "Брайтон"

Украинский защитник "горожан" провел на поле весь матч, его команда вышла на третье место

Сегодня в английской Премьер-лиге состоялся единственный матч 18-го тура – разбросанного на разные дни календаря из-за кубковых турниров. "Манчестер Сити" добыл непростую победу над "Брайтоном" – 17-й командой турнира. Украинец Александр Зинченко снова получил вотум доверия от Хосепа Гвардиолы и отыграл все 90 минут.

Недавно Зинченко с риском для жизни запустил салют у себя под домом.

Единственный мяч молодой Фил Фоден забил на 44-й минуте с передачи Кевина де Брюйне. Уже в добавленное время Рахим Стерлинг не реализовал пенальти, так что игра завершилась скромной "викторией" хозяев – 1:0. Хотя по количеству ударов и в створ (6-1), и в целом (16-5) "горожане" значительно превзошли гостей.

Зинченко по традиции действовал на левом фланге обороны "МанСити".

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Этот успех позволил "МанСити" догнать по очкам "Лестер" и "Эвертон" и выйти на третье место. Причем парни Гвардиолы провели на матч меньше конкурентов.

Теперь 17 января команда украинца сыграет на своем поле с середняками из "Кристал Пэлас".

Недавно Зинченко возле мусорника "обстрелял" жену снежками.

Смотрите, как "Манчестер Сити" обыграл в Греции "Олимпиакос":