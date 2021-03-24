Знаменитый французский футболист потерял сознание во время тренировки

Неприятный случай произошел вчера на тренировке мадридского "Атлетико". 24-летний француз Мусса Дембеле неожиданно рухнул на газон во время разминки в центре поля. Не все сразу поняли, что случилось, но медицинскую помощь футболисту оказали довольно быстро.

Об инциденте сообщило испанское издание AS.

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Как оказалось, у парня упало давление, и он скоро пришел в себя. После того, как самочувствие Дембеле улучшилось, ему даже разрешили самому поехать домой за рулем автомобиля. Вероятной причиной инцидента называют слабое самочувствие Муссы, который недавно переболел коронавирусом. Во время паузы на международные матчи в "Атлетико" занимаются игроки, которые не уехали в лагери сборных.

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Мусса выступает в "Атлетико" на правах аренды из французского "Лиона". В нынешнем сезоне дважды выходил на поле в составе "матрасников", а ранее играл за "Фулхем" и "Селтик". Является воспитанником юношеской школы "Пари Сен-Жермен".

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