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Знаменитый олимпийский чемпион и враг России завершил карьеру досрочно

16 марта, 20:51

Андрей Фоменко

Арнд Пайффер решил уйти из спорта, не дождавшись окончания биатлонного сезона

Сегодня стало известно, что немецкий биатлонист Арнд Пайффер принял решение завершить карьеру спортсмена. Двукратному олимпийскому чемпиону 18 марта исполнится 34 года, и он мог бы еще выступать на высоком уровне. Однако решил иначе. При этом он даже не стал дожидаться завершения сезона 2020/2021. Ведь в ближайший уик-энд в шведском Эстерсунде пройдет 10-й, последний, этап Кубка мира.

Кстати, на днях завершил карьеру чех Ондржей Моравец, расплакавшись на плече у дочки.

Известие о решении Пайффера опубликовала в Instagram Ассоциация лыжных видов спорта Германии.

Титулованного спортсмена поблагодарили за его долгую карьеру: "Это была честь для нас". На этапах Кубка мира Арнд 41 раз поднимался на пьедестал и завоевал 17 медалей чемпионатов мира, в том числе – "серебро" в индивидуальной гонке в Поклюке в феврале этого года.

Пайффер также известен резкой критикой российских спортсменов за допинговый скандал, за что его даже называли "открытым врагом России".

Тем временем, в закрытом на карантин Буковеле проведут чемпионат по биатлону.

Смотрите подборку кадров чешской биатлонистки-красавицы Габриэлы Коукаловой:

Габриэла Коукалова – фото из Instagram

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