Знаменитый российский тренер скончался от последствий коронавируса

В России от последствий коронавируса скончался заслуженный тренер СССР и России по легкой атлетике Евгений Загорулько. Специалисту было 78 лет. Накануне он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Также Загорулько страдал от онкологического заболевания.

Под руководством Загорулько олимпийскими чемпионами стали Геннадий Авдеенко (1988), Елена Елесина (2000), Андрей Сильнов (2008) и Анна Чичерова (2012), сообщает ТАСС.

Несколько дней назад мы писали, что российский тренер умер прямо во время матча. В связи с трагедией матчи турнира перенесли на другую дату.

Напомним, что 1 марта умер легендарный тренер "Динамо". Его сын играл в Киеве. Златко Кранчару было 64 года.

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Также недавно в России 19-летний игрок "Динамо" умер в реанимации после травмы головы: видео трагедии. Родители хотели перевезти парня в другую клинику, но не смогли.

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