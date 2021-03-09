Знаменитый теннисист едва не погиб в жуткой аварии. Появилось видео

Знаменитый аргентинский теннисист Давид Налбандян чудом выжил в результате серьезной аварии на ралли. Машина гонщика перевернулась на полной скорости.

Закончив теннисную карьеру в 2013 году, Налбандян увлекся автогонками. Он выступает в соревнованиях по ралли. Во время последней гонки около Буэнос-Айреса Налбандян потерял контроль над своей машиной, которая несколько раз перевернулась.

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В теннисе Давид Налбандян добился значительных успехов. Он занимал третье место в рейтинге АТР, был победителем Итогового турнира АТР (2005), доходил до финала Уимблдона-2002. На корте заработал более 11 млн призовых.

Ранее мы писали, что 18-летний штурман погиб в результате аварии во время тренировки накануне Кубка Купера в Испании. Пилот не справился с управлением, вылетел с трассы и врезался в покрышки. В роли пилота выступал отец погибшего. Он остался жив, но получил серьезные травмы.