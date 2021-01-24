Знойные красотки с крушения Макгрегора обожают бикини

Сегодня на "Бойцовском острове" в Абу-Даби прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 257. В главном поединке Дастин Порье нокаутировал Конора Макгрегора.
Помимо бойцов, глаз болельщиков радовали прекрасные октагон-герл. Познакомим вас с девушками, которые выносили таблички с номерами раундов.
Ред Дела Круз родилась на Филиппинах. Присоединилась к UFC после того, как в 2015 году стала первой победительницей конкурса UFC Octagon Girl Search в Азии. В модельном бизнесе с 9 лет. Кроме того, девушка работает в информационной компании в Сиднее.
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Камила Оливейра из Бразилии. В январе 2013 года стала первой представительницей своей страны, которая выносила таблички на турнирах UFC. В 2016 году авторитетный сайт Sherdog назвал Камилу самой красивой октагон-герл.
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