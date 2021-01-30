"Золото" наше! Артем Прима стал чемпионом Европы

Есть первое "золото" на чемпионате Европы по биатлону! Артем Прима стал победителем гонки преследования. Ранее "серебро" ЧЕ выиграла Анастасия Меркушина.

При стартовой шестой позиции, Артему не помешали даже три круга штрафа. Наш биатлонист показал отличную скорость и к финишу пришел в полном одиночестве.

Это второе европейское "золото" в карьере украинского биатлониста. Десять лет назад он стал чемпионом континента в индивидуальной гонке.

Результаты гонки преследования:

1. Артем Прима (Украина) – 32.11,3 (1+0+1+1)

2. Михал Крчмарж (Чехия) – +6,6 (0+0+0+1)

3. Хавард Богетвейт (Норвегия) – +12,5 (0+0+1+2)

...

17. Богдан Цимбал (Украина) – +1.08,6 (1+0+0+1)

21. Артем Тищенко (Украина) – +1.14,3 (0+0+0+0)

Отметим, что для тренерского штаба сборной Украины чемпионат Европы – возможность доукомплектовать команду на чемпионат мира-2021, который пройдет с 10 по 21 февраля в словенской Поклюке.