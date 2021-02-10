"Золотой мальчик" из Украины пробился на Олимпиаду с лучшим результатом в мире

22-летний метатель молота был чемпионом юношеских Игр и №1 в мире

Украинские спортсмены возобновили борьбу за лицензии летней Олимпиады-2020 в Токио, которую перенесли на год из-за пандемии. Представители силовых видов легкой атлетики давно не радовали Украину медалями топ-стартов, но, возможно, все изменит метатель молота Глеб Пискунов. Ранее мы писали, как украинские спортсмены поедут на Олимпиаду-2020.

22-летний Глеб выиграл открытый чемпионат Молдовы и выполнил норматив для участия в Олимпийских играх. 6 февраля с первой попытки он показал результат 77 метров и 72 сантиметра, который стал лучшим в карьере атлета, а также лучшим результатом сезона в мире.

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А теперь Международная ассоциация легкоатлетических федераций ратифицировала результат Пискунова, благодаря чему он сможет выступить в Токио-2020. Примечательно, что Пискунов уже был олимпийским чемпионов, только Юношеских игр в Нанкине 2014 года. И вот теперь парень из Каховки замахнулся на взрослые ОИ.

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Глеб Пискунов / Фото: Instagram

Если отталкиваться от результатов прошлой Олимпиады в Рио, то показатель 77,72 см позволил бы Глебу стать четвертым. И эту парню всего 22 года! Причем, бронзовый призер ОИ-2016 поляк Войцех Новицкий показал тогда 77,71 см. А мировой рекорд советского молотобойца Юрия Седых – 86,74 м – стоит с августа 1986 года.

Пискунов также является экс-чемпионом мира среди юношей и бывшим чемпионом Европы среди юниоров.

Ранее мы писали, что 80% японцев проголосовали против проведения Олимпиады в Токио.

Олимпийский огонь Игр-2020 прибыл в Японию из Греции Видео: Reuters