"Золотой мальчик" мирового бокса возвращается в ринг. Тенденция, однако

В мировом боксе наметилась поразительная тенденция. Ветераны, блиставшие годы и десятилетия тому назад, вдруг решили снова вернуться на ринг. Недавно Майк Тайсон бился с Роем Джонсом, а на днях Майк Тайсон назвал точную дату боя с Холифилдом. Теперь же стало известно еще об одном знаменитом боксере-возвращенце.

О желании провести бой заявил 48-летний Оскар Де Ла Хойя. Информацию об этом распространил журналист-инсайдер Майк Коппинджер на своей страничке в Twitter.

Американец мексиканского происхождения по прозвищу "Золотой мальчик" последний раз бился в 2008 году, проиграв Мэнни Пакьяо. В начале 2009-го объявил о завершении карьеры. Теперь Оскар хочет выйти на ринг 3 июля этого года. Кстати, в начале марта стало известно, что Мэнни Пакьяо возвращается.

Де Ла Хойя – олимпийский чемпион-1992, чемпион мира среди профи в нескольких весовых категориях. На профессиональном ринге одержал 39 побед и 6 раз проигрывал. После ухода из спорта стал промоутером, основав компанию Golden Boy Promotions.

Читайте также:Весь гарем Владимира Кличко – Playboy, Голливуд и суицид.

Смотрите, как Владимир Кличко спарринговал с Эвандером Холифилдом:

Владимир Кличко провел спарринг с Эвандером Холифилдом Видео: Instagram