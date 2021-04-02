Зрители искали палец бойца: такой травмы в ММА еще не было

Жуткую травму получил канадский боец MMA Хетаг Плиев в поединке против Девина Гудэйла. Он в буквальном смысле этого слова потерял палец.
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В перерыве между вторым и третьим раундами Плиев заметил, что у него не хватает одного пальца на руке. Палец не могли найти, так что организаторы попросили зрителей на первых рядах поискать его под стульями. В итоге палец оказался в перчатке Плиева. Бойца сразу отвезли в больницу, где ему пришили палец.
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