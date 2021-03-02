Зверский аппетит после жуткого падения: красотка из Норвегии перенесла операцию

Кайса Викхофф Ли сможет вернуться к тренировкам только через полгода

Женский супергигант на этапе Кубка мира по горным лыжам в итальянском Валь-ди-Фасса в воскресенье был прерван из-за жуткого падения норвежской горнолыжницы Кайсы Викхофф Ли. Девушка страшно падала и жутко кричала, запутавшись в сетке. Она пролежала на снегу 23 минуты, после чего с трассы ее эвакуировали на вертолете. Скандинавской красавице пришлось делать операцию.

Читайте также: Принц из Мексики в 62 года установил рекорд на ЧМ-2021: горячие факты о веселом дворянине

По словам докторов, у горнолыжницы перелом левой ноги. Из-за чего потребовалось хирургическое вмешательство. Но Кайса хорошо перенесла операцию, после чего у нее проснулся зверский аппетит.

"Спасибо вам за все добрые послания. Нам уже лучше, мы остаемся позитивными", – написала Викхофф Ли из клиники в Инсбруке, где она находится вместе с другой горнолыжницей, получившей травму при падении в Валь-ди-Фасса – австрийкой Розиной Шнеебергер.

Как сообщает TV2 со ссылкой на врача норвежской сборной Марка Штрауса, Викхофф Ли сможет вернуться к полноценным тренировкам примерно через полгода.

Ранее мы писали, что россиянин потерял лыжу на трассе чемпионата мира и кувыркнулся.