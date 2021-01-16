Звезд тенниса изолировали на две недели перед Australian Open

В неприятную ситуацию попали звезды мирового тенниса, которые отправились на Australian Open турнирным чартером из Лос-Анджелеса. Два человека из их рейса сдали в Мельбурне положительные анализы на коронавирус. Кстати, Свитолина и Костюк прилетели на Australian Open под музыку TikTok.

Из-за этого австралийские власти отправили всех 66 человек, летевших этим рейсом, на карантин. В числе попавших в изоляцию игроков двукратная чемпионка Australian Open Виктория Азаренка, Слоун Стивенс, Кеи Нисикори, Теннис Сандгрен (вылетевший на турнир, несмотря на положительный анализ), Пабло Куэвас, Артем Ситак и Гидо Пелья. Спортсмены теперь не имеют права выходить из номеров в гостинице на протяжении 14 дней.

Виктория Азаренка уже постит грустные фото из номера.

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Таким образом, чтобы теннисисты поддерживали форму, организаторы отправили им в номера велотренажеры.

Первый в сезоне турнир "Большого шлема" стартует 8 февраля.