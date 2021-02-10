Звезда "Барселоны" и "МанСити" получил работу в Украине

Донецкий "Олимпик" усилил тренерский штаб. Ассистентом Игоря Климовского до лета 2021 года будет работать легендарный ивуарийский форвард Яя Туре.

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Это не первый визит Туре в Украину. С 2003 по 2005 год он выступал за донецкий "Металлург", затем транзитом через "Олимпиакос" и "Монако" добрался до "Барселоны" и "Манчестер Сити".

С каталонцами Яя собрал яркую коллекцию наград. Он выиграл два чемпионства Испании, Кубок Испании, Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира.

В Англии трижды становился чемпионом с "МанСити", плюс брал Кубок и Суперкубок Англии.

Со сборной Кот-д'Ивуара выигрывал Кубок африканских наций.

Как занесло снова Туре в Украину? Об этом звездный футболист рассказал сайту "Олимпика":

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"Я здесь, чтобы начать свой тренерский путь. Я хорошо запомнил, насколько доброжелательные и открытые люди были в Донецке. Мне очень импонирует местный менталитет.

Если честно, даже мой агент был удивлен, когда узнал, что я хочу учиться на тренера именно в Украине, но я был тверд в своем решении. Не так просто найти место, где можно спокойно, без лишнего давления, учиться, где тебя примут, как друга. Я рад, что тренер "Олимпика" пошел на встречу и позволил мне присоединиться к его команде.

Игорь Климовский – опытный специалист, который много работал с молодежью, а теперь демонстрирует отличные результаты в высшей украинской лиге. Уверен, я смогу много почерпнуть у него, как в тактическом плане, так и в вопросах подготовки. При этом я уверен, что и сам смогу быть полезен для футболистов "Олимпика", как профессионал и старший товарищ. Где-то что-то подсказать, поделиться своими знаниями и видением футбола. Я полон энтузиазма к работе и мотивирован учиться, чтобы вырасти в хорошего тренера".

Смотрите, как Яя Туре забивал за "Манчестер Сити":