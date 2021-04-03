Звезда биатлона стал самым популярным писателем Франции

Талантливый человек талантлив во всем. Это можно сказать о пятикратном олимпийском чемпионе по биатлону Мартене Фуркаде. Его книги занимают лидирующие позиции по продажам во Франции среди произведений на спортивную тематику за последние пять лет.

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"Моя мечта о золоте и снеге" (2017) и "Последний круг" (2020), написанные Фуркадом в соавторстве с журналистом Жаном Иссартелем, были распроданы тиражом в более 100 тысяч экземпляров.

Мартен Фуркад – пять раз выигрывал Олимпийские игры, двукратный серебряный призер Олимпиад, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира в общем зачете с сезона-2011/2012 по сезон-2017/2018, многократный чемпион Франции. Он занимает первое место в истории биатлона по сумме заработанных призовых.

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