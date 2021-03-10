Звезда футбола продает наркотики и умирает возле бара: экс-игрок "Реала" снялся в кино

Еще одна бывшая звезда футбола подалась в кино, считая себя большим талантом. Экс-нападающий мадридского "Реала", английского "Эвертона" и сборной Нидерландов Ройстон Дренте снялся в фильме, сыграв гангстера. Ранее мы писали, что в отеле "Шахтера" Гай Ричи снимает фильм с Джейсоном Стэйтемом.

33-летний Дренте получил роль в популярной голландской криминальной драме Mocro Maffia, где сыграл злодея Френки Профа, который торгует наркотиками. И это не эпизодическая роль – Дренте задействован в пяти эпизодах сериала, прежде чем его героя застрелили у бара.

"Я всегда смотрел на актеров в детстве. Я смотрел, как рэперы, такие как 50 Cent, снимаются в фильмах, и думал, что я тоже могу это сделать. Во время кастинга они спросили меня, играл ли я раньше. Я сказал нет, но мне кажется, что я прирожденный талант", – отметил футболист.

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Дренте объявил о завершении карьеры в возрасте 29 лет и решил стать музыкантом. Нидерландец записал первую песню в стиле рэп. Он выбрал себе псевдоним Roya2Faces. Однако в 2019 году Дренте перебрался в голландский клуб "Козаккен Бойз" из третьей лиги. А этой зимой подписал контракт с "Расинг Мурсией" из 4-й по уровню лиги Испании.

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