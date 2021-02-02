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Звезда лыжных гонок даже не заметила, как сломала ногу

2 февраля, 10:25

Олег Люлька

Соревновательный сезон для Кертту Нисканен из Финляндии закончился досрочно

Звезд лыжных гонок продолжают преследовать серьезные проблемы со здоровьем. Ранее мы писали, что швед Михаэль Эклеф спасает пальцы от ампутации после того, как отморозил их на соревнованиях. А теперь на перелом-невидимку пожаловалась финская спортсменка Кертту Нисканен. Она сломала ногу, даже не заметив, как это случилось.

"Плохие новости из Фалуна. Во время субботней гонки у меня была сильная боль в ноге. В гонке под воздействием адреналина я пробежала болезненные последние километры до финиша. После соревнований боль стала действительно невыносимой, и вот, причина ясна. У меня сломана кость левой ноги... Я была в хорошей форме и могла многого добиться этой зимой. Увы... Мне сейчас невероятно плохо", – написала Кертту Нисканен в Instagram, показав свое фото на костылях

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Отметим, что Кертту Нисканен – 32 года. Она двукратный серебряный призер Олимпийских игр-2014 и двукратная чемпионка мира среди юниоров. Ее младший брат Ийво дважды выигрывал Олимпиаду.

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