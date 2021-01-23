Звезда "Ромы" наказан за конфликт с Фонсекой и может сбежать к Ярмоленко

Нападающий "Ромы" Эдин Джеко оказался вне игры на неопределенное время из-за конфликта с тренером римской команды Паулу Фонсекой. Напомним, что на неделе "волки" вылетели из Кубка Италии на стадии 1/8 финала, проиграв "Специи" 2:4. После чего лидеры "Ромы" выдвинули португальскому тренеру свои требования.

Эдин Джеко / Фото: AFP

Эдин Джеко и Лоренцо Пеллегрини и раньше высказывали недовольство работой Фонсеки – сообщает Gazzetta dello Sport. А во время последней тренировки между футболистами и португальским специалистом произошел конфликт. Джеко и Пеллегрини от лица команды заявили о тактических проблемах.

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Также футболисты потребовали возвращения в клуб тренера Джанлуки Гомбара. Именно Гомбара сделали виновным в нарушении регламента во время кубкового матча против "Специи", когда "Рома" сделала шесть замен вместо пяти разрешенных.

Паулу Фонсека / Фото: Reuters

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Как сообщает Corriere dello Sport, еще до кубкового матча Джеко вступил в перепалку с одним из членов тренерского штаба и самим Фонсекой на тренировке. После этого нападающий не попал в стартовый состав против "Специи". Позже тренер предупредил, что Джеко не войдет в заявку на сегодняшний матч с этой же командой в Серии А.

Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Источник отмечает, что мнения других игроков "Ромы" разделились – не все поддерживают воспитательные меры тренера, однако есть и те, кто не согласен с поведением футболиста.

Также сообщается, что в связи с последними событиями, агент Джеко предложил его английскому "Вест Хэму", за который выступает украинец Андрей Ярмоленко. Отметим, что в Италии зарплата боснийского голеадора составляет 7 млн евро в год.

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