Звезда сборной России отправил дочь в психушку

Бывший вратарь "Зенита" и сборной России Вячеслав Малафеев отправил свою 17-летнюю дочь Ксению на лечение в реабилитационную клинику. Ранее Ксюша уже проходила лечение.

"Пришлось направить на лечение в реабилитационный центр Ксюшу. Продолжаем бороться с последствиями неприятной весенней истории.

К сожалению, своими силами у нас не получается помочь ей победить зависимость, поэтому с ней будут работать специалисты. Верю, что все будет хорошо. Главное, чтобы сама Ксения собрала все силы и начала ответственно относиться к своей жизни", – написал Малафеев в Instagram.

Напомним, что девушку подозревали в наркоторговле. Она попалась на продаже нескольких таблеток экстази.

Ксения ушла из дома в 16 лет и живет отдельно от отца и мачехи. Ее мама погибла в 2011 году.

Ее статусы в Instagram странные: "Схожу с ума, пока ты ходишь в школу", "Набор психических расстройств", "Я верю в Бога, но во мне живет демон".

Вячеслав Малафеев легенда "Зенита". Он провел за клуб больше 400 матчей. Четырежды был чемпионом России и выигрывал Кубок УЕФА.