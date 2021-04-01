Звезда смешанных единоборств показала себя полностью обнаженной

Американская спортсменка Пейдж Ванзант, выступающая в смешанных единоборствах, опубликовала на своей странице в Instagram очередной пикантный ролик. В видео показаны различные моменты фотосессий Ванзант, при этом в одном из кадров она предстала полностью обнаженной, прикрыв грудь рукой.

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"Даже не представляю, что она исполняет в кровати", "Ну хотя бы здесь она чего-то стоит", – пишут по поводу откровенного кадра Пейдж пользователи соцсетей.

Напомним, в феврале Пейдж Ванзант неудачно дебютировала в лиге кулачных боев Вare Knuckle Fighting Championship. Американка проиграла соотечественнице Бритен Харт. Бой длился пять раундов по две минуты. Харт победила единогласным решением судей.

До этого Ванзант выступала в UFC. Последний поединок в промоушене 27-летняя блондинка провела 11 июля 2020 года на турнире на "Бойцовском острове", где уступила Аманде Рибас. Это был ее последний бой по контракту с UFC. Всего на ее счету в смешанных единоборствах восемь побед и пять поражений.

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