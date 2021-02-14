Звезда украинского спорта в День Валентина сообщила о страшном диагнозе

Есть высокие шансы на выздоровление, но нужно дорогостоящее лечение в Германии

Двукратная чемпионка Европы и бронзовая призерка чемпионата мира по художественной гимнастике Валерия Юзвяк сообщила о страшном диагнозе. У 21-летней спортсменки рабдомиосаркома – это агрессивная злокачественная опухоль.

Валерия призналась, что ей нужно дорогостоящее лечение в Германии, есть высокие шансы на выздоровление, поэтому она просит своих болельщиков о поддержке.

Валерия родилась в Ужгороде и там же начинала заниматься художественной гимнастикой. В 2014 году девушка пробилась в сборную Украины, однако на Олимпиаде-2016 была лишь в качестве запасной.

На чемпионате Европы в Киеве Юзвяк вместе с Анастасией Возняк, Марией Высочанской, Мариолой Бондарчук и Дианой Баевой завоевала "золото" в упражнении с пятью мячами, "серебро" в упражнении с обручами и булавами, девушки стали "бронзовыми" в групповом многоборье, что позволило украинкам завоевать золотую награду в командном зачете.

Во время турнира в Киеве Валерия в интервью "Спорт.Сегодня" признавалась, что планирует выступить на Олимпиаде-2020.