Звезда украинского спорта впервые стала мамой: фото из роддома

Украинская легкоатлетка Кристина Стуй впервые стала мамой. Бронзовая призерка Олимпиады-2012 в эстафете 4×100 метров родила сына. Супругом Кристины является многократный чемпион Украины по кроссу Игорь Гелетий.
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Украинская красотка поделилась прекрасной новостью в Instagram и показала фото с младенцем прямо из палаты в роддоме.
Интересно, что еще в мае Стуй признавалась, что планировала выступить на Олимпиаде-2020, после чего завершить карьеру и сосредоточиться на увеличении семьи. Как видим, перенос Игр в Токио на ближайшее лето поменял планы спортсменки.
Кстати, начало карантина украинская красотка застала в ЮАР. Покидать страну ей пришлось в экстренном порядке после заявления местного президента.
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