Звездная Ваня ушла из тенниса, прихватив 4,5 миллиона долларов

Спортсменка с необычным именем и громкими титулами завершила карьеру в 32 года

Американская теннисистка китайского происхождения с необычным именем Ваня Кинг объявила о завершении профессиональной карьеры в 32 года.

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"Это мое "прощай" в профессиональной теннисной карьере. Не выразить словами, что дал мне теннис, как сформировал меня, разрывал на части и снова собирал воедино. Это банально, но я безмерно благодарна. Благодарна за годы, слезы, за тех, кто был рядом и поддерживал меня. Я бы не стала ничего менять и надеюсь, что карьера помогла слепить из меня отличного человека", – написала Ваня Кинг у себя в Instagram

Ваня Кинг – бывшая третья ракетка мира в парном разряде, двукратная победительница турниров "Большого шлема" в парном разряде ("Уимблдон" и US Open). За свою карьеру в теннисе заработала 4 555 138 призовых.

Ваня Кинг / Фото: Getty Images, Instagram

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Отметим, что Ваня Кинг родилась в Калифорнии в семье иммигрантов с Тайваня. Ее родители, Дэвид и Карен, переехали в США в начале 1980-х годов. Имя Ваня (Vania) было выбрано для девочки по двум причинам: это анаграмма имени старшей сестры Айвены (Ivana), а кроме того, родителям Вани понравилось значение имени – "дар Божий".