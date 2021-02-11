Звездному Надалю показали средний палец во время матча. Теннисист ответил оригинально

На Открытом чемпионате Австралии по теннису завершился четвертый игровой день. Сегодня украинка Свитолина разгромила звезду из США и вышла на экс-россиянку. А вот со вторым номером мирового рейтинга у мужчин Рафаэлем Надалем приключилась неприятная история.

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Хотя сам испанец воспринял произошедшее с юмором. Во время матча против американца Майкла Ммо одна из зрительниц начала кричать и показывать средний палец в направлении Надаля.

Рафа, как и многие вокруг, сначала не поняли, что происходит, и действительно ли женщина пытается оскорбить именно спортсмена.

В ответ на ее жесты Надаль рассмеялся, решив, что она то ли больна, то ли ведет себя неадекватно по какой-то другой причине. А затем проследил, как стюарды вывели ее со стадиона.

В январе Надаль установил уникальный рекорд – 800 недель в ТОП-10.

Сама же встреча против 23-летнего "янки" завершилась легкой победой 34-летнего Рафаэля – 6:1, 6:4, 6:2. В третьем круге знаменитый испанский сразится с британцем Камероном Норри (№69 в мире).

Вашему вниманию – квиз для настоящих фанатов: маска, я тебя узнаю.

Вспомним, как Рафа ранее выступал на Australian Open:

Первый день Australian Open. Победа Надаля и поражение Шараповой Видео: Reuters