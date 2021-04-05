Звездные футболисты Челси подрались на тренировке после поражения аутсайдеру

Неприятный эпизод произошел вчера во время тренировки лондонской команды. Возможно, на настроении игроков сказалось субботнее поражение Челси скромному Вест Бромвичу. Как бы то ни было, конфликт между вратарем Аррисабалагой и защитником Рюдигером пришлось решать немецкому наставнику Томасу Тухелю.

Ранее вратаря-неудачника назвали главным трансферным провалом Челси.

О неординарной ситуации на занятии Челси сообщило издание The Telegraph со ссылкой на свои источники.

Пишут, что Антонио сделал жесткий подкат против Кепы. Кипер сначала ответил словесно, а затем парни вступили в рукопашную. Лишь окрики Тухеля и помощь одноклубников погасили конфликт. Причем немецкий тренер отправил соотечественника в раздевалку, а испанского кипера оставил на поле.

Кепа Аррисабалага / Фото: AFP

К счастью, все разрешилось позитивно: после тренировки Рюдигер извинился, Аррисабалага пожал ему руку. Так что тренерский штаб считает, что конфликт исчерпан.

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Вашему вниманию – обзор первой громкой неудачи Челси после прихода нового тренера.

Уже в среду Челси сыграет первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с Порту – на выезде.

А как-то в Лиге чемпионов вратарь Челси Кепа забил в свои ворота глазом. В 2018 году лондонцы заплатили за него Атлетику 71,6 миллиона фунтов.

Смотрите, как Челси обыграл Атлетико в марте: