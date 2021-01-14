Звездный украинец провел лучший матч сезона в НБА. Его скорострельности можно позавидовать

Сегодня ночью по киевскому времени украинский баскетболист Святослав Михайлюк выдал отличный матч в НБА. 23-летний уроженец Черкасс стал вторым по результативности в составе "Детройт Пистонс" в игре против "Милуоки Бакс". Правда, команда Свята уступила на своей площадке со счетом 101:110. А на днях дорогой украинец "приложился" к первой победе "Детройта" в НБА.

Михайлюк "отгрузил" в кольцо "Милуоки" 18 очков, реализовав два трехочковых и четыре средних броска. А с линии штрафного он был точен четыре раза в пяти попытках. А самыми результативными стали партнер украинца Джерами Грант и Яннис Адетокумбо (на фото слева), набравшие по 22 пункта.

Смотрите обзор матча в Детройте с активным участием Михайлюка.

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До этого украинец набирал 15 очков в игре с "Бостоном". Его средняя результативность составляет 8,8 очка. Пока что "Пистонс" занимают последнее место в Восточной конференции, выиграв все два матча и уступив в девяти.

На днях 19-летний парень переписал рекорд НБА.

Смотрите, как Святослав тренировался перед стартом сезона:

Святослав Михайлюк. Тренировка украинца в НБА Видео: Instagram